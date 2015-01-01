СБУ не будет запрещать въезд в Украину Диме Билану

Служба безопасности не стала применять к нему санкции.

Дима Билан Скриншот

Российский исполнитель Дима Билан сможет беспрепятственно посещать Украину.

Об этом СБУ сообщила в своем ответе на запрос "Обозревателя".

Служба безопасности не стала применять к нему санкции и запрещать въезд в страну, как того требовал телеканал ART.

Еще осенью прошлого года АTR предложил добавить в "черный список" 17 российских артистов и одну группу, которые выступали с концертами в Крыму. В списке телеканала оказались Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Дима Билан и другие исполнители.

За 2016 год СБУ запретила въезд в Украину 523 россиянам. Среди них 61 человек — это журналисты, и 44 — военные. В основном запрет на посещение страны объясняется службой деятельностью, которая угрожает национальной безопасности Украины.

Напомним, россияне требуют убрать Пугачеву из эфира.