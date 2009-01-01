СБУ пускает Наташу Королеву на похорон бабушки

Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину.

Наташа Королева Instagram

СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на похорон бабушки

Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет ТСН.

Служба безопасности Украины пошла на встречу певице Наталье Королевой, и позволила ей прилететь в Киев, чтобы похоронить бабушку.

Эту информацию в комментарии журналистам ТСН подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Королевой не будут препятствовать во время ее приезда в Украину, чтобы побывать на похоронах родственницы. По словам Гитлянской, в таких случаях, если человеку запрещен въезд в страну, то Служба безопасности позволяет приехать на похороны.

Однако это разрешение является временным и после похорон Королева и в дальнейшем будет оставаться персоной нон-грата в Украине.

Напомним, сегодня Наталья Королева сообщила, что в Киеве умерла ее бабушка и пожаловалась, что из-за запрета СБУ въезжать ей в Украину, певица не имеет возможности похоронить родственницу.