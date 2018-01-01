"Счастливы вместе". Настя Каменских поделилась черно-белым снимком с Потапом

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

Настя Каменских показала черно-белое фото с Потапом instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть черно-белую фотографию с исполнителем и продюсером Алексеем Потапенко, с которым выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 28 тысяч лайков.

"Чернобелочка", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Счастливы вместе", — написала danilovagalaa. "Какая же вы классная команда", — считает aniutka680. "Клевая парочка", — отметила _babe.____.

Настя Каменских показала черно-белое фото с Потапом Скриншот с instagram.com/kamenskux

Напомним, в октябре 2017 года Алексей Потапенко заявил, что в дуэте "Потап и Настя" будут кое-какие изменения. Позже Потап и Настя Каменских записали видеообращение, в котором рассказали, что ставят музыкальный коллектив на паузу.

В конце мая 2018-го певица призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram