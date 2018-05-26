Счастливые и влюбленные: Меладзе и Джанабаева впервые за долгое время вместе вышли в свет

Артисты побывали на музыкальной премии RU.TV.

Меладзе и Джанабаева вместе появились на публике Фото: hochu.ua

Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике , посетили музыкальную премию RU.TV.

Видео и фотографией с розовой дорожки супруга певца поделилась на своей странице в Instagram.

На видео заметно, что супруги не стеснялись своих чувств, и поцеловались прямо на дорожке в присутствии журналистов и фанатов.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 26 Май 2018 в 1:02 PDT

Для выхода в свет Джанабаева выбрала оригинальный наряд зеленого цвета с пышным шлейфом от Anika Kerimova. Образ певица дополнила массивным колье.

Поклонники назвали наряд певицы очень эффектным и шикарным.

"Шикарный образ! ", "Безумно красивое колье", "Безумно идет зеленый цвет! А с Валерием вместе - ну загляденье", "Самая красивая на премии!", - восхищались подписчики.

Фанаты расхвалили образ певицы instagram.com/albinadzhanabaeva

Ранее Меладзе и Джанабаева показали публике своего взрослого сына Константина.

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