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Счастливые и влюбленные: Меладзе и Джанабаева впервые за долгое время вместе вышли в свет

Сегодня, 17:15

Артисты побывали на музыкальной премии RU.TV.

Меладзе и джанабаева
Меладзе и Джанабаева вместе появились на публике Фото: hochu.ua
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, посетили музыкальную премию RU.TV.

Видео и фотографией с розовой дорожки супруга певца поделилась на своей странице в Instagram.

На видео заметно, что супруги не стеснялись своих чувств, и поцеловались прямо на дорожке в присутствии журналистов и фанатов.

Для выхода в свет Джанабаева выбрала оригинальный наряд зеленого цвета с пышным шлейфом от Anika Kerimova. Образ певица дополнила массивным колье.

Поклонники назвали наряд певицы очень эффектным и шикарным.

"Шикарный образ! ", "Безумно красивое колье", "Безумно идет зеленый цвет! А с Валерием вместе - ну загляденье", "Самая красивая на премии!", - восхищались подписчики.

Альбина Джанабаева
Фанаты расхвалили образ певицы instagram.com/albinadzhanabaeva

Ранее Меладзе и Джанабаева показали публике своего взрослого сына Константина.

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Теги:  
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, фото, премия, видео
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