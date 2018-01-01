"Щира українка". Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась жизнерадостным фото

Снимок, опубликованный телеведущей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.

Леся Никитюк позировала в тунике с вышивкой instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк , популярность которой принес тревел-проект "Орел и Решка", выложила в Сеть жизнерадостную фотографию — на ней она запечатлена в лучах Солнца в тунике с вышивкой.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за шесть часов он собрал более 50 тысяч лайков.

"Good morning (доброе утро — Ред."), — подписала фото ведущая.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Щира українка", — отметила kuhcakt. "Леся, тебе вышиванка очень идет!!!", — считает tsvetkova4462. "Леся Украинка!!! Прелесть!!! Что еще добавить!!! Девушка-красота! Гордость Украины!!!", — написал baykaltop.

Леся Никитюк позировала в тунике с вышивкой instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные снимки можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook