"Седина, морщины". В сети появились снимки с "состаренными" российскими звездами

Для обработки фото было применено одно весьма популярное мобильное приложение.

В России с помощью популярного мобильного приложения FaceApp, попробовали спрогнозировать, как популярные телеведущие и медиаперсоны будут выглядеть в пожилом возрасте.

"Эффект старения" был применен к телеведущим Андрею Малахову и Ивану Урганту, комикам Павлу Воле, Георгию Мартиросяну, Семену Слепакову, Сергею Светлакову, телеведущей и кандидату в президенты РФ Ксении Собчак, актеру Дмитрию Нагиеву и т.д, сообщает портал "Лайф".

К слову, вид некоторых селебритих после применения FaceApp мало изменился, в то время как внешность других изменилась кардинально благодаря глубоким морщинам и седым волосам.

Напомним, ранее Собчак "зажгла", станцевав с бутылкой возле храма.