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"Седина, морщины". В сети появились снимки с "состаренными" российскими звездами

Сегодня, 02:14
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1 / 10 Иван Ургант (Life / FaceApp)

Для обработки фото было применено одно весьма популярное мобильное приложение.

В России с помощью популярного мобильного приложения FaceApp, попробовали спрогнозировать, как популярные телеведущие и медиаперсоны будут выглядеть в пожилом возрасте.

"Эффект старения" был применен к телеведущим Андрею Малахову и Ивану Урганту, комикам Павлу Воле, Георгию Мартиросяну, Семену Слепакову, Сергею Светлакову, телеведущей и кандидату в президенты РФ Ксении Собчак, актеру Дмитрию Нагиеву и т.д, сообщает портал "Лайф".

К слову, вид некоторых селебритих после применения FaceApp мало изменился, в то время как внешность других изменилась кардинально благодаря глубоким морщинам и седым волосам.

Напомним, ранее Собчак "зажгла", станцевав с бутылкой возле храма.

 

 
Теги:  
Россия, селебритиз, Собчак, Малахов, Нагиев, Светлаков
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