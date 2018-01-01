Седокова запускает собственную линию откровенных купальников: фото

Исполнительница уверяет, что уже открыла несколько магазинов.

Седокова теперь взялась за купальники Фото: Instagram/Анна Седокова

Экс-солистка группы "Виа Гра" Анна Седокова поделилась в блоге с поклонниками идеей своего нового бизнес-проекта, благодаря которому она намерена выпустить собственную линию купальников.

"Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, поэтому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост – иногда большое путешествие начинается с трусов", - написала Седокова в Instagram.

Подробностей певица не раскрыла, однако опубликовала собственное фото в одной из моделей.

Фото: Instagram/Анна Седокова

Напомним, Седокова выпустила новый провокационный клип на песню "Ни слова о нем", в котором целовалась с женщиной.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram