Сегодня состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы, снятого в Португалии

Автором музыки и текста "Сумую" выступила Джамала.

Режиссером выступил Игорь Стеколенко, работавший над предыдущим видео Джамалы I Believe in U, и снявший более сотни клипов для украинских и зарубежных артистов, в том числе и для таких исполнителей, как Океан Ельзи и Brutto.

Съемки заняли два дня и проходили в Португалии — в регионе Алгарви, в Прайя-да-Фалезия в округе Албуфейра и в районе Касела Велья в округе Тавира.

Также сегодня на цифровых платформах состоялся релиз сингла Джамалы "Сумую". Кроме одноименной композиции, в него вошла песня "Любити". Автором музыки и текста "Сумую" выступила Джамала, музыка песни "Любити" также написана самой певицей, а текст — совместно с писательницей Викторией Платовой. В записи песен нового релиза приняли участие такие известные музыканты, как клавишник Ефим Чупахин, барабанщик Сергей Балалаев, бас-гитарист Денис Мороз, трубач Дмитрий Бондарев и гитарист группы "Океан Ельзи" Владимир Опсеница.

Напомним, Александр Пономарев презентовал тизер нового клипа.