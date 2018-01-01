"Секс есть, чувств нет": Melovin сделал признание об интимной жизни

Артист рассказал, какая девушка ему может понравиться.

Melovin также рассказал, какая девушка ему может понравиться Фото: Униан

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin признался, что девушки у него нет, но появляются несерьезные отношения в физиологическом плане.

"Бывает. Правда, я не буду лгать, бывает. Но очень редко и для меня это как-то очень чуждо. Ты же ничего не испытываешь к человеку по сути. Должна быть какая-то привязанность к человеку", - об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

На вопрос ведущего, есть ли у него сейчас вторая половина, Melovin ответил, что не состоит в отношениях.

"Мои последние отношения это было кажется 4 года назад. Понятно, что даже отношениями их нельзя назвать (Melovin тогда было 17 лет,- ред.). романтика, кинотеатры. А сейчас не получается ни найти, ни знакомиться, есть социофобность и ты понимаешь, что люди покупаются на картинку твою. То есть, чтобы тебя познать ближе, нужно уделить максимально много времени человеку, а этого времени не существует, его нету. Пока что", - сказал певец.

На вопрос Анатолия Анатолича, какой должна быть девушка, которая понравится Melovin, певец ответил, что не знает, кто ему нужен. Также он добавил, что предпочтений к внешности у него нет.

"Человек, который будет терпеть меня, а я его. Внешних особенностей нету, я не отношусь к людям в плане картинки, насколько девушка красивая, не красивая. В моем случае меня всегда привлекает что-то такое необыкновенное внутри, когда человек не так мыслит, как все остальные", - ответил певец.

Ранее Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык.