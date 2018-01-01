Секс-скандал с Вайнштейном: обвиненный в изнасилованиях продюсер вышел под залог

Адвокат Вайнштейна заявил, что продюсер согласился носить отслеживающее устройство.

Харви Вайнштейн вышел под залог Cinemotion

Знаменитый американский продюсер Харви Вайнштейн, которого накануне арестовали из-за обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании , отпущен из полицейского участка, куда пришел сдаваться, под залог.

Адвокат Вайнштейн заявил, что продюсер согласился носить отслеживающее устройство. Бенджамин Брэфман продемонстрировал журналистам чек об уплате 1 млн долларов залога, сообщает USA Today.

Вайнштейну предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Полиция Нью-Йорка также поблагодарила всех, кто рассказал о домогательствах Вайнштейна, за мужество.

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Читайте наши новости в Facebook