Секс-скандал с Вайнштейном: обвиненный в изнасилованиях продюсер вышел под залог

Адвокат Вайнштейна заявил, что продюсер согласился носить отслеживающее устройство.
Адвокат Вайнштейн заявил, что продюсер согласился носить отслеживающее устройство. Бенджамин Брэфман продемонстрировал журналистам чек об уплате 1 млн долларов залога, сообщает USA Today.
Вайнштейну предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Полиция Нью-Йорка также поблагодарила всех, кто рассказал о домогательствах Вайнштейна, за мужество.
Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.
Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.
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