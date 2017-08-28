Секс-скандал в Голливуде: актриса рассказала, сколько Вайнштейн предлагал ей за молчание

По словам Роуз, она рассмотрела предложение и попросила повысить сумму до 6 миллионов.

Роуз Макгоуэн Instagram

Актриса Роуз Макгоуэн была одной из первых, кто рассказал о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом пишет hellomagazine.

После ее заявления на главу крупнейшей голливудской кинокомпании посыпались обвинения, его карьера начала стремительно рушиться, а сам он попал в реабилитационную клинику. В новом интервью The New York Times Макгоуэн рассказала о том, какую сумму ей предлагали за молчание. Как оказалось, представители Вайнштейна связались с ней накануне выхода ее обличающего заявления.

Сохранить историю об изнасиловании в тайне Роуз предлагали в обмен на 1 миллион долларов. По словам актрисы, она рассмотрела предложение и попросила повысить сумму до 6 миллионов.

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan) Сер 28, 2017 о 11:10 PDT

"У меня есть люди, которым я должна платить, мне нужно финансировать свое искусство. Я решила, что деньги были бы кстати. А потом я подумала: "Уф, это было мерзко. Мне не нужны твои деньги, негодяй, ты заставил меня чувствовать себя отвратительно", — откровенно рассказала Макгоуэн.

Напомним, экс-помощница Вайнштейна рассказала, как он принуждал ее к интиму.