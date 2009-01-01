Секс-скандал в Голливуде: Брэд Питт подтвердил, что у него был конфликт с Харви Вайнштейном

Кинопродюсер несколько десятков лет пользовался своим служебным положением, чтобы совращать женщин, среди которых были и известные актрисы.

Брэд Питт фото: vk.com

В последнее время главной темой для обсуждения в Голливуде является секс-скандал с участием Харви Вайнштейна.

Об этом пишет Сплетник.

Кинопродюсер несколько десятков лет пользовался своим служебным положением, чтобы совращать женщин, среди которых были и известные актрисы: некоторых он сексуально домогался, некоторых просто изнасиловал. Одной из жертв неподобающего поведения Вайнштейна стала бывшая подруга Брэда Питта — Гвинет Пэлтроу, которая не стала молчать и призналась во всем газете The New York Times. Брэд Питт не остался в стороне: его представитель связался с изданием и подтвердил каждое слово Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу EPA / UPG

По словам голливудского актера, конфликт между ним и Харви произошел после того, как перед началом съемок продюсер пригласил Гвинет на репетицию в номер отеля, где стал хватать актрису за руки и предлагать ей лечь на кровать для массажа. Питт не испугался влиятельного киномагната и, встретившись с ним на кинопремьере, потребовал, чтобы Вайнштейн больше никогда не трогал его подругу. Продюсер тут же позвонил Пэлтроу и накричал на нее за то, что она рассказала об инциденте бойфренду.

"Он долго кричал на меня. Это было жестоко", — вспоминала Гвинет. Актриса заявила, что после этого боялась потерять свою роль в фильме "Эмма" (Emma).

Напомним, голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.