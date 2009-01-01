Секс-скандал в Голливуде: экс-помощница Вайнштейна рассказала, как он принуждал ее к интиму

Женщина призналась, что Вайнштейн совершил сексуальную атаку на нее.

Харви Вайнштейн Скриншот

Экс-помощница киномагната Харви Вайнштейна Мими Халеи — еще одна жертва Харви Вайнштейна, которая решила заговорить.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на издание Mirror.

Так, Халеи рассказала о пережитом насилии со стороны своего бывшего начальника.

Мими поделилась своей историей во время пресс-конференции, организованной для нее.

Женщина призналась, что Вайнштейн совершил сексуальную атаку на нее, когда она работала в Weinstein Company в 2006 году. Инцидент произошел в доме Вайнштейна в Сохо, Манхэттен, Нью-Йорк. Мими потрясла признанием, что Вайнштейн вырвал из нее тампон и принудил к оральному сексу — сделал куннилингус.

Халеи рассказала, что сказала продюсеру, что у нее критические дни, поэтому ничего не может произойти.

"Он не дал ответа, отвел меня в спальню. Она выглядела как детская комната с рисунками на стене", — вспомнила женщина.

"Он был чрезвычайно настойчивым и физически больше. Затем он прижался ко мне губами, и это тогда, когда у меня были критические дни. Он даже вытащил мой тампон", — со слезами на глазах вспомнила Халеи.

Женщина поделилась, что чувствовала себя униженной, была подавлена и чувствовала отвращение. Мими отметила, что никогда бы не хотела, чтобы с ней такое произошло, даже если бы ее партнером была романтическая особа.

"Я помню, как Харви обернулся и сказал: "Разве ты не чувствуешь, что теперь мы стали намного ближе?" — призналась женщина.

Напомним, после секс-скандал, продюсер Харви Вайнштейн собирался совершить суицид.