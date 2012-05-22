Секс-скандал в Голливуде: продюсер Харви Вайнштейн собирался совершить суицид

Он попросил помощи у папарацци, когда покидал дом своей дочери Лили в Лос-Анджелесе.

Харви Вайнштейн Скриншот

После недавнего скандала, который только больше разгорается, 65-летний Харви Вайнштейн совсем отчаялся.

Об этом пишет Сплетник.

Он попросил помощи у папарацци, когда покидал дом своей дочери Лили в Лос-Анджелесе. Происходящее журналисты записывали на видео.

"Мне нужна ваша помощь, ребята", — обратился к окружившим его папарацци кинопродюсер. Он также добавил, что всегда одобрял их работу и положительно к ним относился, в отличие от его звездных коллег.

За несколько часов до заявления возле дома дежурила полиция, поскольку дочь Харви позвонила в службу 911 и сообщила, что ее отец очень подавлен и собирается совершить самоубийство.

Вечером того же дня стало известно, что Вайнштейн отправился на своем самолете в Аризону, чтобы пройти лечение. Какое именно, не уточняется, скорее всего произошедшее сказалось на его психическом здоровье.

Напомним, что от некогда влиятельного киномагната отвернулись почти все знакомые и друзья, а его жена Джорджина Чапмэн собирается подавать на развод. Причинами стали обвинения в сексуальных домогательствах, которые продолжались десятилетия. Множество актрис высказалось против него, рассказав о том, как он приставал к ним. На данный момент свои истории открыли Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кара Делевинь и многие другие. Когда скандал начал набирать обороты еще больше, то кинопродюсера обвинили в трех изнасилованиях.

Напомним, Брэд Питт подтвердил, что у него был конфликт с Харви Вайнштейном.