Секс-скандал в Голливуде: теперь в домогательствах обвинили Стивена Сигала

По мнению Сигала, журналистки вели себя, будто они были влюблены в него.

Стивен Сигал Instagram

Об говорится в сюжете ТСН.

На этот раз свои обвинения против актера огласили две журналистки — Лиза Герреро и Дженни МакКарси.

Женщины утверждают: знаменитость приглашал их на интервью в свой гостиничный номер. А там представал перед ними в одном лишь халате, пояс которого постоянно развязывался и обнажал гениталии актера.

Сразу за этими откровениями, в домогательствах Сигала обвинила актриса Рей Дон Чонг. Мужчина не смолчал и прокомментировал заявления женщин. Правда, только нецензурщиной.

По мнению Сигала, журналистки вели себя, будто они были влюблены в него, пишет Daily Mail.

Напомним, голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока.