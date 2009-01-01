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Секс-скандал в Голливуде: теперь в домогательствах обвинили Стивена Сигала

Сегодня, 10:56

По мнению Сигала, журналистки вели себя, будто они были влюблены в него.

Стивен Сигал
Стивен Сигал Instagram
Звезда боевиков Стивен Сигал стал следующим фигурантом секс-скандала в Голливуде, который начался с обвинений Харви Вайнштейна в домогательствах.

Об говорится в сюжете ТСН.

На этот раз свои обвинения против актера огласили две журналистки — Лиза Герреро и Дженни МакКарси.

Женщины утверждают: знаменитость приглашал их на интервью в свой гостиничный номер. А там представал перед ними в одном лишь халате, пояс которого постоянно развязывался и обнажал гениталии актера.

Сразу за этими откровениями, в домогательствах Сигала обвинила актриса Рей Дон Чонг. Мужчина не смолчал и прокомментировал заявления женщин. Правда, только нецензурщиной.

По мнению Сигала, журналистки вели себя, будто они были влюблены в него, пишет Daily Mail.

Напомним, голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока.

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секс-скандал, домогательства, Стивен Сигал
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