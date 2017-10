Секс-скандал в Голливуде: знаменитые актрисы обвинили продюсера в домогательствах

Неприемлемые предложения со стороны Вайнштейна поступали, в частности, во время кастингов.

Голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на газету New-Your Times.

О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Они сообщили, что неприемлемые предложения со стороны Вайнштейна поступали, в частности, во время кастингов.

Пэлтроу, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", сообщила, что, когда ей было 22 года, она получила главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма", но во время кастинга подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Вайнштейна. Также она рассказала, как актер Брэд Питт, узнав о поведении продюсера, вступился за актрису.

Также ранее во вторник актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс обвинили продюсера в изнасиловании.

Недавно Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

Харви Вайнштейн отрицает обвинения в свой адрес, но против него уже ополчились ряд звезд первого эшелона.

