Секс-скандал в Голливуде: знаменитые актрисы обвинили продюсера в домогательствах

Неприемлемые предложения со стороны Вайнштейна поступали, в частности, во время кастингов.
Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на газету New-Your Times.
О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.
Они сообщили, что неприемлемые предложения со стороны Вайнштейна поступали, в частности, во время кастингов.
Пэлтроу, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", сообщила, что, когда ей было 22 года, она получила главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма", но во время кастинга подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Вайнштейна. Также она рассказала, как актер Брэд Питт, узнав о поведении продюсера, вступился за актрису.
Также ранее во вторник актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс обвинили продюсера в изнасиловании.
Недавно Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.
Харви Вайнштейн отрицает обвинения в свой адрес, но против него уже ополчились ряд звезд первого эшелона.
Напомним, Сергей Зверев в красных трусах дал повод для секс-скандала.