Сексапильная Астафьева обнажилась в пикантной фотосессии: фото

Певица и модель продемонстрировала идеальную фигуру.

Даша Астафьева не устает экспериментировать в фотосессиях Фото: Instagram/Даша Астафьева

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram фото, автором которых стал фотограф Ник Яшика.

Для снимков Астафьева выбрала несколько необычный образ – бикини и кроссовки. Впрочем, на одной из фотографий она решила не ломать голову над стилем и предстала полностью без одежды.

Певица продемонстрировала яркие чувственные образы и в очередной раз доказала поклонникам, что ее фигуре присущи идеальные очертания и формы.

Фото: Instagram/Даша Астафьева

Фото: Instagram/Даша Астафьева

Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее Астафьева удивила подписчиков микроблога снимками в стиле ретро, на которых она запечатлена "вдохновленной".

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