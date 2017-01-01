Сексапильная Даша Астафьева выпустила провокативный клип: видео

В чем-в чем, а в умении привлекать внимание к себе и к своему творчеству бывшей участнице группы NikitA равных мало.
Ролик был опубликована на официальном канале исполнительнцы на портале YouTube.
Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко.
По сюжету, Астафьева оказывается в элегантных мужчин, которых сыграли танцоры из балета FREEDOM. В ролике певица появляется сразу в нескольких весьма соблазнительных обликах, в том числе и в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро.
Напомним, ранее Астафьева рассказала, как ей с возлюбленным помешали сыграть свадьбу.