Сексапильная Даша Астафьева выпустила провокативный клип: видео

В чем-в чем, а в умении привлекать внимание к себе и к своему творчеству бывшей участнице группы NikitA равных мало.

Даша Астафьева в образе соцсети

Известная украинская певица и экс-участница поп-группы NikitA Даша Астафьева презентовала новый видеоклип - на трек "Самое главное".

Ролик был опубликована на официальном канале исполнительнцы на портале YouTube.

Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко.

По сюжету, Астафьева оказывается в элегантных мужчин, которых сыграли танцоры из балета FREEDOM. В ролике певица появляется сразу в нескольких весьма соблазнительных обликах, в том числе и в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, как ей с возлюбленным помешали сыграть свадьбу.