Сексапильная экс-участница "ВИА-Гры" показала идеальную фигуру в нижнем белье

Татьяна Котова похвасталась спортивным телом.

Татьяна Котова похвасталась спортивным телом Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала пикантный снимок в нижнем белье.

Певица поделилась фото в Instagram, на котором она позирует на стуле в нежно-розовом комплекте нижнего белья, демонстрируя идеальную подтянутую фигуру. Артистка поделилась, что поддерживать форму ее мотивируют слова известного спортсмена Арнольда Шварценеггера.

"Я, наверно, как и любая девушка, хочу быть стройной и красивой всегда. И в 30 лет и в 50 и в 75...Хорошо тем, у кого генетически отсутствует склонность к полноте или тип фигуры спортивный. Но! Мне крепко-накрепко засели в голову слова легендарного спортсмена и актера в одном лице - Арнольда Шварценеггера: "ты можешь говорить, что у тебя плохая генетика, медленный обмен веществ, а можешь просто поднять свою з...цу с дивана, и начать работать над собой". Уверена, что эти слова не дают расслабиться, и помогают держать себя в физической форме", - подписала снимок артистка.

Поклонники в комментариях отметили, что Котова выглядит шикарно, и ее фигура достойна сотни комплиментов.

"У Вас красивая фигура", "Нереальная", "Секси", "Формы поддерживаешь- потрясающие!", - расхваливали подписчики.

Певица показала фигуру в нижнем белье instagram.com/kottova

Ранее Татьяна Котова показала спортивную фигуру.

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