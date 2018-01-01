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Сексапильная Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь в фотосессии популярного бренда: фото

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Соблазнительная модель не стесняется демонстрировать свое идеальное тело.

Ратаковски
Эмили Ратаковски не устает удивлять поклонников Фото: Instagram/Эмили Ратаковски
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски приняла участие в эротичной фотосессии для бренда Livin 'Cool

Пикантные снимки красавица опубликовала в Instagram, в очередной раз продемонстрировав божественные формы своего тела.

Перед объективами фотокамер Ратаковски позировала в купальнике зеленого цвета. Модель игриво выгнула спину, расположившись на оранжевом лежаке возле бассейна.

Затем американская красавица сняла верхнюю часть купальника и фотографировалась, прикрыв обнаженные округлости груди руками. Однако это не помешало поклонникам рассмотреть аппетитные формы модели во всей красе.

Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Идеальный образ Ратаковски дополнила нежным макияжем, воздушной укладкой и гармоничными украшениями.

Напомним, ранее Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным снимком со своим супругом Себастьяном Беар-МакКлардом. На фото супруг мажет тело модели увлажняющим маслом.
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Эмили Ратаковски, фотосессия, грудь, топлес, фотографии, бренд
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