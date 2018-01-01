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Сексапильная Ратаковски показала эффектную попу перед зеркалом: фото

Сегодня, 00:14

Актриса продемонстрировала купальник из собственной коллекции.

 

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Ратаковски любит эпатаж Фото: Instagram/Эмили Ратаковски
27-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски повергла в шок своих подписчиков в соцсети новым откровенным снимком, на котором она демонстрирует чрезмерно открытый купальник.

В Instagram знаменитость опубликовала фото с оригинальным ракурсом у зеркала.

Ратаковски показывает поклонникам купальник авторского дизайна из собственной коллекции Inamorata. Модель весьма откровенна, она открывает спину, ягодицы и грудь девушки.

кенгшщ
Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Напомним, студент из Новосибирска по имени Максим решил креативно проявить свою симпатию к эффектной модели Эмили Ратаковски. Россиянин публикует фото из блога американской актрисы, в которые с помощью фотошопа добавляет себя.

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Теги:  
Эмили Ратаковски, модель, попа, актриса, купальник
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