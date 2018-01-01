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"Секси кошечка": экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер взбудоражила фанатов сексапильным образом

Сегодня, 16:10

Певица позировала в соблазнительном кружевном топе.

Надежда Мейхер
Мейхер поделилась новым фото instagram.com/nadyameiher
Украинская певица Надежда Мейхер  поделилась с подписчиками весьма пикантным снимком.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в соблазнительном кружевном топе, который подчеркивает весьма объемную грудь артистки, в шляпе и с чокером.

Таким образом Мейхер решила обратить внимание подписчиц на ее творческую мастерскую в которой можно приобрести подобный сексуальный наряд.

"Какая же вы притягательная, Надежда. Все-таки магнит",  "Очень шикарная женщина", "Секси кошечка", "Надя, вы мой идеал", "Женщина - вамп!", - восхищались образом певицы поклонники.

Надежда Мейхер
Певица позировала в соблазнительном кружевном топе instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.

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Теги:  
экс-ВИА Гра, Надежда Мейхер, фигура, грудь
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