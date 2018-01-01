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"Секси-пекси Леська". Украинская телеведущая похвасталась снимками в купальнике

Сегодня, 18:52
Леся Никитюк < >
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1 / 4 Леся Никитюк в Каннах покрасовалась в купальнике (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позировала на пляже во французском городе.

Леся Никитюк
Леся Никитюк в Каннах покрасовалась в купальнике instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, популярность которой принес тревел-проект "Орел и решка", выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в черном купальнике.

Соблазнительные снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они были сделаны на одном из пляжей во французском городе Канны.

"На пляжах Канн почти никого нет…", — подписала фото Никитюк.

Снимки по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Секси-пекси Леська", — отметила larisatverdokhleb. "Леся, ты прямо здесь стройняшечка", — написала logistika_spb. "Прекрасний образ!", — считает namesua_modateka.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото в банном халате, сделанным в столице Польши Варшаве, на нем в центре внимания оказались красивые ножки телеведущей. Посмотреть снимок можно здесь

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Теги:  
Леся Никитюк, купальник, Канны
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