"Секси-пекси Леська". Украинская телеведущая похвасталась снимками в купальнике

Ведущая позировала на пляже во французском городе.
Соблазнительные снимки ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, они были сделаны на одном из пляжей во французском городе Канны.
"На пляжах Канн почти никого нет…", — подписала фото Никитюк.
Снимки по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Секси-пекси Леська", — отметила larisatverdokhleb. "Леся, ты прямо здесь стройняшечка", — написала logistika_spb. "Прекрасний образ!", — считает namesua_modateka.
Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фото в банном халате, сделанным в столице Польши Варшаве, на нем в центре внимания оказались красивые ножки телеведущей. Посмотреть снимок можно здесь.
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