"Секси-супер". В Сети похвалили откровенные фото Насти Каменских

Снимки в соцсети собрали более 150 тысяч лайков.

Настя Каменских опубликовала новые фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в нижнем белье и надетом поверх него халатике.

Снимки были сделаны американском Майами, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото собрали более 150 тысяч отметок "нравится" и много позитивных отзывов интернет-пользователей.

"Секси-супер", — отметил bagibugi6108. "Шикарная", — считает qween_zhanna. "Настя — огонь)", — написал lojaz_uera. "Красотка))", — полагает p0tap0vich. "Киношный кадр! Супер!", — подчеркнул alexander_bilyk_.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, члены группы "Время и стекло" — Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) — отдыхали вместе в Майами. Снимки артистки из отпуска можно посмотреть здесь.