"Секспарализация парня прошла успешно": Даша Астафьева во время концерта соблазнила поклонника, видео

Артистка смело прижала парня к стене.

Даша Астафьева смелой выходкой смутила фотографа d.a.band/instagram

Украинская певица Даша Астафьева во время выступления в одном из ночных клубов Харькова соблазняла фотографа.

"Вчера в @radmir_main_place пострадали все, кто этого хотел", - подписала видео на своей странице в Instagram Астафьева.

Артистка во время выступления подошла к краю сцены, где стоял фотограф, и начала сексуально позировать на камеру. Затем она встала, прижала парня к стене и стала танцевать рядом с ним, активно прижимаясь к молодому человеку.

Подписчики артистки начали позавидовали парню, но стали переживать за него – ведь не каждый выдержит напор такой сексуальной красотки как Астафьева.

"Вокальная секспарализация парня прошла успешно", "Фотограф то живой хоть?)", "Ох, парень в шоке наверное))))Даша-огонь!", "Потеряли оператора. Дашка молодец", - задавались вопросами подписчики.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)Мар 10, 2018 в 12:52 PST

Ранее Даша Астафьева поделилась снимками с откровенной фотосессии.