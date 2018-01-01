Сексуальная бабочка: модель Деми Роуз поразила поклонников своим декольте

22-летняя модель показала, как повеселилась на дне рождения друга.

Звезда соцсети Деми Роуз поделилась снимками с вечеринки друга, который в честь своего дня рождения устроил стилизованное торжество - все гости должны были прийти в костюмах животных.

На снимках, которые Роуз опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в образе соблазнительной бабочки. Она надела откровенный вязаный бюстгальтер, в котором соски девушки были прикрыты цветочными аппликациями, и мини-юбку.

За спиной у нее были крылья бабочки, а на голове – маска.

Ранее попу сексуальной модели Деми Роуз соблазнительно потерла грязью ее подружка.