Сексуальная бизнес-партнерша Януковича-младшего постит пикантные снимки

Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.
Девушка известна не только провокационными фото, но и скандалами, пишет ТСН.
Ранее она планировала возглавить собственную политическую партию и встречалась с бразильским футболистом Неймаром.
На своей странице в соцсети Instagram Вучелич хвастается прелестями, которые едва скрывает откровенная одежда, публикует фото за рулем шикарного Mercedes и постит откровенные картинки. Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.
Напомним, Маша Малиновская взбудоражила поклонников обнаженной фигурой.