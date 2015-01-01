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Сексуальная бизнес-партнерша Януковича-младшего постит пикантные снимки

Сегодня, 19:06
Сораей Вучелич < >
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Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.

Сораей Вучелич
Сорайя Вучелич Instagram
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович планирует развивать бизнес по недвижимости вместе с сербской моделью и звездой Playboy Сораей Вучелич.

Девушка известна не только провокационными фото, но и скандалами, пишет ТСН.

Ранее она планировала возглавить собственную политическую партию и встречалась с бразильским футболистом Неймаром.

На своей странице в соцсети Instagram Вучелич хвастается прелестями, которые едва скрывает откровенная одежда, публикует фото за рулем шикарного Mercedes и постит откровенные картинки. Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.

Напомним, Маша Малиновская взбудоражила поклонников обнаженной фигурой.

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Сексуальная, Янукович-младший, пикантные снимки, Александр Янукович, Playboy, Сорайя Вучелич
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