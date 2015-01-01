Сексуальная бизнес-партнерша Януковича-младшего постит пикантные снимки

Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.

Сорайя Вучелич Instagram

Девушка известна не только провокационными фото, но и скандалами, пишет ТСН.

Ранее она планировала возглавить собственную политическую партию и встречалась с бразильским футболистом Неймаром.

На своей странице в соцсети Instagram Вучелич хвастается прелестями, которые едва скрывает откровенная одежда, публикует фото за рулем шикарного Mercedes и постит откровенные картинки. Среди ее постов и скриншот новости о совместном бизнесе с Януковичем-младшим.

Напомним, Маша Малиновская взбудоражила поклонников обнаженной фигурой.