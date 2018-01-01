Сексуальная бразильянка Алессандра Амбросио сверкнула грудью в форме российской сборной по футболу

Модель позировала для российского глянца.

36-летняя бразильянка Алессандра Амбросио снялась в фотосессии, приуроченной к Чемпионату мира по футболу – 2018.

Модель позировала для журнала "Tatler". Амбросио сменила несколько нарядов – в форме российской сборной по футболу она сверкнула грудью, на снимке с мотоциклом манекенщица одела гетры с надписью "Россия", и на остальных двух с мячом в руках продемонстрировала стройную фигуру.

Ранее Алессандра Амбросио похвасталась яркими фото с отпуска.

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