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Сексуальная Даша Астафьева поделилась снимками с откровенной фотосессии

Сегодня, 11:35

Певица выложила фото в нижнем белье.

Даша Астафьева
Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram
Украинская певица Даша Астафьева выложила в Сеть фотогарфии, на которых она запечатлена в соблазнительном полупрозрачном боди, в свитере и кружевной юбке, которая подчеркивает стройность ног артистки.

Однако снимки, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, не новые – на них Даша запечатлена еще с короткой стрижкой.

Но сексуальные формы Астафьевой  ее поклонники оценили тысячами лайков и сотнями комментариев с восхищениями.

"Даша, как всегда - секси", "Даша, какие глазки...какие глазки...", "Запахло сексом-ммммм", "Можно бесконечно любоваться красотой и сексуальностью", - писали юзеры. 

Даша Астафьева
Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram
 
Даша Астафьева
Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram

Ранее Даша Астафьева сделала селфи в спортивном белье.
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Даша Астафьева, фотосессия, нижнее белье
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