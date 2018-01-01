Сексуальная Даша Астафьева поделилась снимками с откровенной фотосессии

Певица выложила фото в нижнем белье.

Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram

Украинская певица Даша Астафьева выложила в Сеть фотогарфии, на которых она запечатлена в соблазнительном полупрозрачном боди, в свитере и кружевной юбке, которая подчеркивает стройность ног артистки.

Однако снимки, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, не новые – на них Даша запечатлена еще с короткой стрижкой.



Но сексуальные формы Астафьевой ее поклонники оценили тысячами лайков и сотнями комментариев с восхищениями.

"Даша, как всегда - секси", "Даша, какие глазки...какие глазки...", "Запахло сексом-ммммм", "Можно бесконечно любоваться красотой и сексуальностью", - писали юзеры.

Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram

Экс-Nikita порадовала поклонников откровенными фото da_astafieva/instagram

Ранее Даша Астафьева сделала селфи в спортивном белье.