"Сексуальная хозяйка": Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда

Певица рассказала, как готовит омлет.

Слава поделилась рецептом на завтрак instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном пеньюаре за нарезкой еды.

Артистка на своей странице в Instagram решила поделиться рецептом любимого блюда на завтрак.

"Когда была школьницей, денег особо не было. Сосиски покупали редко и то на бутерброды в школу. Колбасу только по праздникам. Я выросла, в школу не хожу, а сосиски люблю до сих пор. Про колбасу вообще молчу. Особенно в омлете. Кстати, омлет получается очень вкусный если взять яйца куриные и перепелиные, зелень, сосиски, колбасу, лук, молоко, морскую соль, сыр и жарить на кокосовом масле. У меня своё ПП", - отметила певица.

Подписчики Славы посчитали, что она продемонстрировала рецепт довольно сексуально, и решили тоже попробовать приготовить такой омлет.

"Слава Вы классная хозяйка", "Шикарный рецепт, обязательно попробую", "Слава так похорошела! Такая лапочка!", "Сексуальная хозяйка", - писали фанаты.

Певица рассказала, как готовит омлет instagram.com/slava_kaminska

Ранее в Сети расхвалили фото Славы из "НеАнгелов" с мужем.