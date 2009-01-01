Сексуальная кубинка. Настя Каменских разделась для мужского журнала

Певица обнаженной фотосессией развеяла слухи о своей беременности.

Сразу после премьеры первого сольного клипа Настя Каменских порадовала поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала XXL. Певица украсила обложку ноябрьского номера журнала, на которой она предстала в образе горячей кубинки.

Певица продемонстрировала постройневшую фигуру, полностью обнажившись и прикрыв самое интимное место небольшой пальмовой ветвью.

Напомним, Настя Каменских недавно объявила о паузе в дуэте с Потапом и начале сольной карьеры и представила клип на композицию "Это моя ночь". Поклонники подозревали, что решение о паузе в дуэте певица приняла из-за беременности.