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Сексуальная кубинка. Настя Каменских разделась для мужского журнала

Сегодня, 13:48
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Певица обнаженной фотосессией развеяла слухи о своей беременности.

Сразу после премьеры первого сольного клипа Настя Каменских порадовала поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала XXL. Певица украсила обложку ноябрьского номера журнала, на которой она предстала в образе горячей кубинки.

Певица продемонстрировала постройневшую фигуру, полностью обнажившись и прикрыв самое интимное место небольшой пальмовой ветвью. 

Напомним, Настя Каменских недавно объявила о паузе в дуэте с Потапом и начале сольной карьеры и представила клип на композицию "Это моя ночь". Поклонники подозревали, что решение о паузе в дуэте певица приняла из-за беременности.

 

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Настя Каменских разделась, Потап
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