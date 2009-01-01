Сексуальная Маша Горбань позировала для мужского глянца обнаженной, опубликованы фото

Маша предстала в образе достаточно откровенном и чувственном, но при этом стильном и даже экстравагантном.

Маша Горбань XXL.ua

Она позировала для журнала XXL.

Фотосессия открывает новую грань очаровательной актрисы. Маша предстала в образе достаточно откровенном и чувственном, но при этом стильном и даже экстравагантном.

Одно фото актриса разместила у себя на странице в Instagram и написала: "Урааа! Он вышел Спасибо всей редакци xxl_ukraine , за профессионализм и заботу, которая была оказана мне на съёмке. Так как 2 ночи до съёмки были без сна, меня действительно укутали семейной заботой, а главное, мы получили тот результат, который запланировали! Спасибо XXL, всегда ваша Горбань Маша".

Напомним, солистки Serebro снялись в откровенной фотосессии для мужского журнала.