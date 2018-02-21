Сексуальная Меган Фокс разделась для рекламы белья

31-летняя актриса советует носить белье ее коллекции с джинсами или жакетом.
Американская актриса и модель Меган Фокс представила новую бельевую коллекцию, которую разрабатывала совместно с брендом Frederick's of Hollywood. В поддержку коллекции знаменитость снялась в ее рекламной кампании в кружевных комплектах.
Большинство новинок весенне-летней коллекции знаменитость советует не прятать под одеждой, а носить напоказ - с джинсами, юбкой-карандашом или жакетом. Бельевой стиль сейчас в тренде, и Фокс считает, что женщинам не стоить бояться раскрывать свою сексуальность.
Совместную коллекцию с брендом знаменитость описывает как "богемный шик Лос-Анджелеса".
Ранее австралийская пышнотелая модель показала фото в эротическом кружевном белье.