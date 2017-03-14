Сексуальная Меган Фокс позировала в кружевном белье

Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда.

Меган Фокс Instagram

Об этом пишет Сплетник.

Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда Frederick's of Hollywod, который сегодня выпустил видео с участием Меган.

Ролик получился агрессивно-сексуальным: в кадре Фокс демонстрирует черный латексный костюм, полупрозрачное розовое боди и блестящий бюстгальтер голубого цвета.

Сама Меган также опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото из новой рекламной кампании. На снимке она предстала в малиновом комплекте из кружевного верха, низа и пояса с подвязками. Поклонники знаменитости оказались щедры на комплименты, отмечая великолепную фигуру Фокс спустя всего полгода после родов, а сама фотография всего за девять часов набрала почти 170 тысяч лайков.

Публикация от ⠀ (@meganfox) Мар 14 2017 в 12:08 PDT

Напомним, пикантное фото Елены Ваенги в красном белье взбудоражило ее поклонников.