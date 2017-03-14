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Сексуальная Меган Фокс позировала в кружевном белье

Сегодня, 13:14
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Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда.

Меган Фокс
Меган Фокс Instagram
30-летняя Меган Фокс практически исчезла с радаров, сосредоточившись на тихой семейной жизни с Брайаном Остином Грином.

Об этом пишет Сплетник.

Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда Frederick's of Hollywod, который сегодня выпустил видео с участием Меган.

Ролик получился агрессивно-сексуальным: в кадре Фокс демонстрирует черный латексный костюм, полупрозрачное розовое боди и блестящий бюстгальтер голубого цвета.

Сама Меган также опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото из новой рекламной кампании. На снимке она предстала в малиновом комплекте из кружевного верха, низа и пояса с подвязками. Поклонники знаменитости оказались щедры на комплименты, отмечая великолепную фигуру Фокс спустя всего полгода после родов, а сама фотография всего за девять часов набрала почти 170 тысяч лайков.

 

Публикация от ⠀ (@meganfox)

Напомним, пикантное фото Елены Ваенги в красном белье взбудоражило ее поклонников.

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Сексуальная, Меган Фокс, фотосессия, кружевное белье
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