Сексуальная Меган Фокс позировала в кружевном белье

Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда.
Об этом пишет Сплетник.
Недавно звезда стала лицом новой коллекции бельевого бренда Frederick's of Hollywod, который сегодня выпустил видео с участием Меган.
Ролик получился агрессивно-сексуальным: в кадре Фокс демонстрирует черный латексный костюм, полупрозрачное розовое боди и блестящий бюстгальтер голубого цвета.
Сама Меган также опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото из новой рекламной кампании. На снимке она предстала в малиновом комплекте из кружевного верха, низа и пояса с подвязками. Поклонники знаменитости оказались щедры на комплименты, отмечая великолепную фигуру Фокс спустя всего полгода после родов, а сама фотография всего за девять часов набрала почти 170 тысяч лайков.
Напомним, пикантное фото Елены Ваенги в красном белье взбудоражило ее поклонников.