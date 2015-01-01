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Сексуальная российская модель набрала лишние килограммы, опубликованы фото

Сегодня, 17:44

Некоторым ее фанатам формы красотки по душе.

 Пышнотелая модель Анастасия Квитко, которая известна всем, как русская "Ким Кардашьян" похоже на праздники немного поравилась.

Так решили ее поклонники, посмотрев снимки модели в Instagram.

По их словам, за новогодние праздники девушка набрала лишние килограммы.

Квитко
Instagram

Квитко
Instagram

Пока Анастасия хвасталась своими пышными формами в купальнике с откровенными разрезами, подписчики ее критиковали: "А она поправилась", "Да, ты большая девочка", "Пора ей с едой завязывать", "Тело выглядит ненатурально, остановись". Но были и такие, кому формы красотки по душе.

Квитко
Instagram

Квитко
Instagram

Квитко
Анастасия Квитко Instagram

Напомним, беременная Джанет Джексон поправилась на 43 килограма.

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