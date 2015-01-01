Сексуальная российская модель набрала лишние килограммы, опубликованы фото

Некоторым ее фанатам формы красотки по душе.

Пышнотелая модель Анастасия Квитко, которая известна всем, как русская "Ким Кардашьян" похоже на праздники немного поравилась.

Так решили ее поклонники, посмотрев снимки модели в Instagram.

По их словам, за новогодние праздники девушка набрала лишние килограммы.

Instagram

Instagram

Пока Анастасия хвасталась своими пышными формами в купальнике с откровенными разрезами, подписчики ее критиковали: "А она поправилась", "Да, ты большая девочка", "Пора ей с едой завязывать", "Тело выглядит ненатурально, остановись". Но были и такие, кому формы красотки по душе.

Instagram

Instagram

Анастасия Квитко Instagram

Напомним, беременная Джанет Джексон поправилась на 43 килограма.