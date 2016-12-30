Сексуальная российская модель шокировала Сеть своей фотосессией

Вика имитирует падение на краю небоскреба.
Об этом пишет kp.ua.
Пользователи пишут гневные комментарии под видеороликом, опубликованным в ее Instagram.
Девушка, которая некоторое время встречалась с популярным певцом Егором Кридом, согласилась на экстремальную фотосъемку в Дубае (ОАЭ).
На записи и появившихся фото видно, что модель, у которой более 3 миллионов "фолловеров", имитирует падение на краю небоскреба и держится лишь за руку известного в своей среде руфера по прозвищу Cricket. Никакой страховки, судя по всему, нет.
Авторами фотосессии выступила команда фотографов агентства Mavrin, которая раскручивает девушек кричаще сексуальной внешности. Также известна их любовь к экстремальным видам спорта.
"Ради чего так рисковать????", "И все ради лайков, госспади", "сейчас такими поступками никого не удивишь", "тут не смелостью попахивает, а дебилизмом" "Красивое видео, но риск был большой", "Очень страшно смотреть", — пишут фолловеры Вики.
Напомним, молодая модель показала свой экстремальный отдых с российским олигархом.