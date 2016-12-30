Сексуальная российская модель шокировала Сеть своей фотосессией

Вика имитирует падение на краю небоскреба.

Вика Одинцова Instagram

Вика Одинцова стала объектом нападок со стороны пользователей Интернета.

Об этом пишет kp.ua.

Пользователи пишут гневные комментарии под видеороликом, опубликованным в ее Instagram.

Девушка, которая некоторое время встречалась с популярным певцом Егором Кридом, согласилась на экстремальную фотосъемку в Дубае (ОАЭ).

На записи и появившихся фото видно, что модель, у которой более 3 миллионов "фолловеров", имитирует падение на краю небоскреба и держится лишь за руку известного в своей среде руфера по прозвищу Cricket. Никакой страховки, судя по всему, нет.

Авторами фотосессии выступила команда фотографов агентства Mavrin, которая раскручивает девушек кричаще сексуальной внешности. Также известна их любовь к экстремальным видам спорта.

"Ради чего так рисковать????", "И все ради лайков, госспади", "сейчас такими поступками никого не удивишь", "тут не смелостью попахивает, а дебилизмом" "Красивое видео, но риск был большой", "Очень страшно смотреть", — пишут фолловеры Вики.

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova)Фев 3 2017 в 7:12 PST

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova)Дек 30 2016 в 6:08 PST

Напомним, молодая модель показала свой экстремальный отдых с российским олигархом.