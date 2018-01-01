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"Сексуальная русалка": Оксана Марченко в полупрозрачном платье поразила поклонников

Сегодня, 02:20
Оксана Марченко < >
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1 / 3 Марченко поразила фанатов легкостью и свежестью на снимках (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Ведущая поделилась снимками с чувственной фотосессии.

Телеведущая Оксана Марченко удивила фанатов пикантными фото в полупрозрачном платье с высокими разрезами и глубоким декольте.

Накануне праздника Ивана Купала на своей странице в Instagram ведущая показала фотосессию, где она на газоне позирует в образе обольстительной Мавки. 45-летняя ведущая поразила фанатов стройной фигурой.

"Сексуальная русалка", "Такая светлая и классная!", "Оксаночка, этот образ на Вас - это просто супер!", "Какая красавица! И венок бесподобный!", "Нимф", - расхваливали образ подписчики.

Ранее стало известно, что Владимир Кличко и Оксана Марченко стали кумовьями.

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Оксана Марченко, фото, ведущая
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