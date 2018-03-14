Сексуальная Седокова похвасталась своим пышным бюстом и аппетитными формами

Артистка выложила в Instagram пикантное видео.
На видео с отдыха, которое артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в летнем платье с глубоким декольте и пикантными разрезами по бокам.
Поклонники остались в восторге от такого ролика, и посоветовали Ане сняться для мужского журнала.
"Ань, снимись для плейбоя - у тебя такая шикарная фигура", "Всегда шикарная красотка", "Одна Седокова хорошо, а две лучше!!!", "Бесподобно красивая женщина", "Вау какое платье бомба", - восхищались подписчики.
Ранее Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте и сделала смелое обещание.