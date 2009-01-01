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Сексуальная Татьяна Котова поздравила мужчин провокационным фото

Сегодня, 15:17

 На фото она позирует в красивом синем купальнике.

Татьяна Котова
Татьяна Котова Instagram
Бывшая участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала новое фото.

Об этом пишет ivona.

Российская певица, бывшая солистка украинской группы ВИА Гра, а ныне участница коллектива Queens, Татьяна Котова трогательно поздравила мужчин с праздником, 23 февраля.

Пост артистка опубликовала на своей соцстраничке. Также к сообщению Котова разместила соблазнительно фото, где она позирует в красивом синем купальнике.

Татьяна Котова
Instagram

"Дорогие наши мужчины, с праздником! Пусть здоровье будет крепким, любимый человек – верным, удача — постоянной, а обстановка в мире — спокойной... А мы, девушки, постараемся украшать вашу жизнь, привносить оптимизм, любовь и магнетизм", — написала певица.

23 февраля — день защитника Отечества. Ранее этот праздник отмечался в Украине. 14 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Вместо него установлен новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Напомним, сексуальная Татьяна Котова в прозрачном белье приняла участие в фотосессии.

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Сексуальная, Татьяна Котова, мужчины, провокационное фото
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