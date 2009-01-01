Сексуальная Татьяна Котова поздравила мужчин провокационным фото

На фото она позирует в красивом синем купальнике.

Татьяна Котова Instagram

Бывшая участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала новое фото.

Об этом пишет ivona.

Российская певица, бывшая солистка украинской группы ВИА Гра, а ныне участница коллектива Queens, Татьяна Котова трогательно поздравила мужчин с праздником, 23 февраля.

Пост артистка опубликовала на своей соцстраничке. Также к сообщению Котова разместила соблазнительно фото, где она позирует в красивом синем купальнике.

Instagram

"Дорогие наши мужчины, с праздником! Пусть здоровье будет крепким, любимый человек – верным, удача — постоянной, а обстановка в мире — спокойной... А мы, девушки, постараемся украшать вашу жизнь, привносить оптимизм, любовь и магнетизм", — написала певица.

23 февраля — день защитника Отечества. Ранее этот праздник отмечался в Украине. 14 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Вместо него установлен новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Напомним, сексуальная Татьяна Котова в прозрачном белье приняла участие в фотосессии.