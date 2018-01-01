Сексуальная жена Ступки похвасталась подтянутой фигурой

Телеведущая показала результат упорной работы в спортзале.
На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в топе и шортах, делая акцент на подтянутый живот.
"Если вы хотите что-то обсудить - идите к мужчине, если вы хотите реально сделать - идите к женщине", - подписала фото Логунова.
Поклонники восторгались спортивной фигурой телеведущей.
"Фигура шикарная!", "Так восстановиться после родов, респект!!! Пример!!", "Полина - большой респект тебе. За все, что ты берешься, все досконально. И в спорте, и в питании, и в вопросах мейка, и в уходе за волосами", - восхищались подписчики.
Но нашлись и те, кому Логунова с формами нравилась больше.
"Раньше сочная была,грудь..секси...сейчас слишком худая и высушенная...", "Нет, не то(", "Ну зачем такие фотки выставлять…", - писали юзеры.
Ранее Полину Логунову раскритиковали за чрезмерную худобу.