Сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой

Для съемки Полина выбрала шикарное платье темно-зеленого цвета.

Instagram

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова снялась с маленькой дочерью Богданой в красочной фотосессии.

Снимок молодая мама опубликовала у себя на страничке в Instagram.

На фото Полина сидит на стуле и с нежностью прижимает Богдану к себе. Лица ребенка известная мама не показала.

Для съемки Полина выбрала шикарное платье темно-зеленого цвета и дочь одела в платьице такой же цветовой гаммы.

"Никогда бы не подумала, что захочу вот такую фотосессию в парных нарядах с бейбиком. Сегодня 6 месяцев, как жизнь стала совсем другой, не только я приобрела свою вселенную, но и сама стала вселенной. Я стала таким важным человеком, по-настоящему, важным. Меня любят безусловно, мне верят не смотря ни на что, мне смотрят в глаза так искренне, как никто не смотрел, об меня можно согреться, на мне можно лежать, спать и кушать, по мне можно ползать, роднее меня никого не будет, на меня можно рассчитывать, а я буду гордиться и благодарить Бога. За все, что я прошла, за то, что столько выстояла мне подарили тебя — моя вселенная", — написала в Сети Полина Логунова.

Допис, поширений Polina Logunova (@polinalogunova) Жов 25, 2017 о 11:37 PDT

Напомним, дочери Сильвестра Сталлоне снялись в фотосессии для кампании Dolce & Gabbana.