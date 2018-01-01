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Сексуальная жена Ступки в пикантных позах продемонстрировала совершенную фигуру

Сегодня, 07:06

Телеведущая продемонстрировала результат работы над собой.

Полина Логунова
Телеведущая показала результат упорной работы в спортзале instagram.com/polinalogunova
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она показывает свою фигуру.

На снимках, которые  знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в двух образах. На первом фото Логунова демонстрирует фигуру в соблазнительном черном купальнике в сетку, на втором – подтянутый живот и стройные ноги.

Поклонники расхвалили фигуру Логуновой, назвав ее идеальной.

"Ну богиня же", "Вааау", "Идеальная фигура", - восхищались фигурой Логуновой поклонники.

Полина Логунова
Логунова показала фигуру в сексуальном купальнике instagram.com/polinalogunova
Полина Логунова
Полина Логунова похвалилась стройной фигурой instagram.com/polinalogunova

Ранее Полину Логунову раскритиковали за чрезмерную худобу.

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Теги:  
Полина Логунова, Дмитрий Ступка, жена, фигура, телеведущая
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