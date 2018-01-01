"Сексуальность зашкаливает": экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом

Певица позировала в ультракоротком мини и высоких ботфортах.

Мейхер поделилась соблазнительной фотографией instagram.com/nadyameiher

Украинская певица и экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась с подписчиками достаточно откровенным фото.

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует сидя в кресле в кожаном мини-платье, смокинге и ботфортах.

"Rock-n-roll " живет в сердцах каждого из нас... сколько бы нам не исполнилось. Нужно лишь позволить себе оставаться с энергией подростка жаждущего познавать мир. Ведь он, мир, бесконечно разный и не досягаемый... Наполненный не случайными случайностями , приятными неприятностями, которые каждый раз учат нас новому или не пройденному... И если мы позволим себе слиться в осознанном потоке с его непредсказуемостью... Не бойтесь перемен", - обратилась к подписчикам 35-летняя звезда.

Поклонники певицы отметили, что она находится в прекрасной форме, и выглядит безумно сексуально.

"Надя вау секси", "Сексуальность зашкаливает", "Вауууу шикарна как всегда! Бесподобна!", "Шикарное фото", - восхищались образом певицы юзеры.

Певица позировала в ультракоротком мини и высоких ботфортах instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер впечатлила потрясающей растяжкой.

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