Сексуальную казахскую "Барби" раскритиковали за фотосессию в белье, опубликованы фото

При росте 175 сантиметров, у студентки тоненькая талия — 55 сантиметров, бедра окружностью 87 сантиметров и вес 46 килограммов.

Динара Рахимбаева Instagram

Студентка Ноттингемского университета, которую часто называют казахстанской "Барби", подверглась критике поборников нравственности у себя на родине после публикации в Instagram.

Об этом пишет deadbees.

На них 21-летняя Динара Рахимбаева, которая изучает финансы в Ноттингемском университете, Великобритания, демонстрирует прекрасное тело в соблазнительном нижнем белье.

При росте 175 сантиметров, у студентки тоненькая талия — 55 сантиметров, бедра окружностью 87 сантиметров и вес 46 килограммов.

На одном из снимков Динара позирует в кружевном черном бюстгальтере, трусиках и женском поясе с подвязками. Но эти изображения вызвали бурю споров у неё дома, в Казахстане, где многие люди неодобрительно относятся к подобной демонстрации женщинами своего тела. "Мне бы не хотелось чтобы на мою голую дочь пол страны смотрело", "Просто за нацию обидно. Красота ведь не в теле человека. Представьте, что через 30-40 лет внуки скажут, увидев такие фотки, вопрос даже не в средневековье, мы ведь этим и отличались от других. Развратила нашу страну западная идеология", "Из-за тебя наверное стыдно родителям они не будет говорить но молча соглашается что им стыдно за такое очень открытое фото видео своей дочери", "Ужас, дочего они дошли Казахи.Позор", — писали фолловеры девушки.

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DINARA RKH (@dinara_rkh) Янв 1 2017 в 10:59 PST

Напомним, Леди Гага показала фигуру в нижнем белье.