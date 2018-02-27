"Секта какая-то": Ольгу Бузову и ее харизматичного поклонника высмеяли фанаты

Артистка встретилась с фанами в Благовещенске.
На своей странице в Instagram Бузова выложила видео теплого приема от фанатов.
"Спасибо большое моему фан-клубу в Благовещенске и каналу ТнТ. Столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе. Вы у меня самые лучшие", - подписала видео Бузова.
Поклонники в футболках с лицом Ольги Бузовой устроили для артистки целое представление: на полу они выложили из лепестков роз сердце с ее инициалами, а также группой станцевали под хит "Мало половин".
Однако, подписчики артистки в Instagram жестко отреагировали на такой прием.
"Это она в псих больницу приехала?", "Тупее танца не видела", "Клоуны", "Полная деградация", "Пзец. Стадо деградирующих", "Секта какая-то твою мать", - возмущались подписчики.
Особая порция критики досталась танцующему парню первом плане.
"Что за е**нутые, особенно пацан", "Парень , который танцует на переднем плане - чистой воды пид..р", - писали юзеры.
Ранее Ольга Бузова снялась полуобнаженной в фотосессии для журнала.