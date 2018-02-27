"Секта какая-то": Ольгу Бузову и ее харизматичного поклонника высмеяли фанаты

Артистка встретилась с фанами в Благовещенске.

Подписчики артистки раскритиковали ее фанатов buzova86/instagram

Пользователи соцсети жестко раскритиковали российскую ведущую и певицу Ольгу Бузову. Она встретилась с поклонниками в городе Благовещенск, где выступала с концертом. Именно этой встречей остались недовольны подписчики звезды, им она напомнила "секту", "шабаш" и даже "психбольницу".

На своей странице в Instagram Бузова выложила видео теплого приема от фанатов.

"Спасибо большое моему фан-клубу в Благовещенске и каналу ТнТ. Столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе. Вы у меня самые лучшие", - подписала видео Бузова.

Поклонники в футболках с лицом Ольги Бузовой устроили для артистки целое представление: на полу они выложили из лепестков роз сердце с ее инициалами, а также группой станцевали под хит "Мало половин".

Однако, подписчики артистки в Instagram жестко отреагировали на такой прием.

"Это она в псих больницу приехала?", "Тупее танца не видела", "Клоуны", "Полная деградация", "Пзец. Стадо деградирующих", "Секта какая-то твою мать", - возмущались подписчики.

Особая порция критики досталась танцующему парню первом плане.

"Что за е**нутые, особенно пацан", "Парень , который танцует на переднем плане - чистой воды пид..р", - писали юзеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 27, 2018 в 5:11 PST

Ранее Ольга Бузова снялась полуобнаженной в фотосессии для журнала.