Селена Гомес показала отличную фигурку в стильном костюме: фото

Певица совершенно не расстроена свадьбой ее экс-бойфренда Джастина Бибера и радуется жизни.

Несмотря на то, что экс-возлюбленный 25-летней певицы Селены Гомес Джастин Бибер решил жениться на модели Хейли Болдуин, Гомес не только не расстроена, а напротив, счастлива.

Гомес в очередной раз подтвердила это на кинопремьере мультфильма "Монстры на каникулах 3", в котором озвучила главную героиню – Мейвис. Фотоподтверждения ее прекрасного настроения и отличного внешнего вида появились на страничке Гомес в Instagram.

"Итак, последняя глава "Монстров на каникулах" – уже сейчас! Настолько весело собрать всю семью вместе",– призналась Селена Гомес.

На светское мероприятия Гомес одела весьма стильный костюм, который хорошо сочетался с ее стройной фигурой. К наряду Гомес подобрала босоножки на каблуках. Ее образ завершила простая, но милая прическа с волнистыми волосами.

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Напомним, американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, составил ежегодный рейтинг 100 лучших песен 2017 года. Первое место заняла композиция "Bad Liar" певицы-американки Селены Гомес,

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