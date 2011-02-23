Селин Дион впервые показала своих подросших сыновей

Певица опубликовав трогательный снимок с 15-летним Рене-Чарльзом и 6-летними близнецами Нельсоном и Эдди.

Селин Дион с сыновьями Instagram

Певица Селин Дион редко делится в соцсетях семейными фото.

Тем ценнее оказался для ее фолловеров снимок с сыновьями, который 48-летняя исполнительница выложила в свой блог в Instagram накануне, пишет Единственная.

После того, как в январе прошлого года ушел из жизни супруг Селин Дион Рене Анджелила, певица перестала общаться с журналистами, а на ее страницах в соцсетях практически не увидишь фотографий с детьми и кадров, сделанных дома.

Instagram

Но в честь прошедшего Рождества 48-летняя звезда решила сделать исключение и преподнесла своим фолловерам в Instagram новогодний подарок, опубликовав трогательный снимок с подросшими сыновьями — 15-летним Рене-Чарльзом и 6-летними близнецами Нельсоном и Эдди.

"Воспоминания о праздниках! А теперь пришло время вернуться к работе", — написала в комментариях к фотографии Селин Дион.

Напомним, Селин Дион не хочет петь на инаугурации Трампа.