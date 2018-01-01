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Семейное воссоединение: Лолита неожиданно нашла брата

Сегодня, 11:10

Певица обнаружила родственника по имени Александр.

Лолита
Артистка на концерте нашла родственника instagram.com/lolitamilyavskaya
Российская певица Лолита Милявская выступила с концертом в Кургане, где ее ждал неожиданный сюрприз - она впервые познакомилась со своим троюродным братом Александром.

Радостной новостью она решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

"Только отпела концерт в Кургане!!! Ура!!! Я нашла своего троюродного брата!! Саша!!! Всегда мечтала о старшем брате!!! Один двоюродный есть, но живет в Голландии, Сережа! А теперь у нас!! Курган! Люблю!", - написала артистка под фото.

Фанаты порадовались за артистку, и отметили внешнюю схожесть родственников.

"Похожи) глаза один в один))) Поздравляю!", "Это счастье, когда находится родной человек, удачи вам", "Лола, у вас есть общие черты лица. Очень хорошо, что есть родные!!", "Лолочка, а вы похожи с ним", - писали юзеры.

Лолита
Троюродного брата Лолиты зовут Александр instagram.com/lolitamilyavskaya

Ранее Лолита заявила, что хочет забрать дочь из Украины в Россию.
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Лолита, певица, брат, концерт
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