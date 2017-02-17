Семейство Бекхэмов похвасталось отдыхом на лыжах, опубликованы фото

Знаменитая семья позирует в лыжных костюмах на склонах гор.
Снимки с отдыха звездная пара опубликовала у себя в Instagram.
За последние несколько дней в Дэвида, Виктории, Бруклина, Ромео и Круза Бекхэм появилось множество фото, на которых они позируют в лыжных костюмах на склонах гор, катаются и веселятся. К слову, несмотря на то, что у малышки Харпер нет своего аккаунта в социальных сетях, ее братья и родители позаботились о том, чтобы публика увидела, как умело она стоит на лыжах.
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу.