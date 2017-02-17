Сегодня, 13:58 RSS

Семейство Бекхэмов похвасталось отдыхом на лыжах, опубликованы фото

Сегодня, 12:48
Семейство Бекхэмов < >
< >
1 / 10

Знаменитая семья позирует в лыжных костюмах на склонах гор.

Семейство Бекхэмов
Instagram
После недавнего отдыха в теплых краях популярное семейство Бекхэмов отправилось в горы.

Снимки с отдыха звездная пара опубликовала у себя в Instagram.

За последние несколько дней в Дэвида, Виктории, Бруклина, Ромео и Круза Бекхэм появилось множество фото, на которых они позируют в лыжных костюмах на склонах гор, катаются и веселятся. К слову, несмотря на то, что у малышки Харпер нет своего аккаунта в социальных сетях, ее братья и родители позаботились о том, чтобы публика увидела, как умело она стоит на лыжах.

 

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу.

Теги:  
Семейство Бекхэмов, Дэвид и Виктория Бекхэм, отдых, лыжи
ПО МАТЕРИАЛАМ: