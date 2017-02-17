Семейство Бекхэмов похвасталось отдыхом на лыжах, опубликованы фото

Знаменитая семья позирует в лыжных костюмах на склонах гор.

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После недавнего отдыха в теплых краях популярное семейство Бекхэмов отправилось в горы.

Снимки с отдыха звездная пара опубликовала у себя в Instagram.

За последние несколько дней в Дэвида, Виктории, Бруклина, Ромео и Круза Бекхэм появилось множество фото, на которых они позируют в лыжных костюмах на склонах гор, катаются и веселятся. К слову, несмотря на то, что у малышки Харпер нет своего аккаунта в социальных сетях, ее братья и родители позаботились о том, чтобы публика увидела, как умело она стоит на лыжах.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Фев 17 2017 в 3:02 PST

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу.