Семейство Евгения Кошевого приняло участие в сказочной фотосессии

Актер рассказал о характере своих дочерей.

Об этом пишет kp.ua.

Жена Евгения Ксения вместе с 9-летней Варварой и двухлетней Серафимой приняли участие в фотопроекте "Дочки-матери".

На фото девочки предстают в нежных платьях кремового цвета, расшитых блестками. Головы Ксении, Варвары и Серафимы украшают изысканные веночки из цветов.

Варвара Кошевая kp.ua

В интервью изданию Кошевой рассказал о характере своих дочерей. По словам знаменитого отца, старшая дочь Варя очень похожа на его маму Надежду. А вот чей характер у Серафимы — Евгений пока не понял.

Серафима Кошевая kp.ua

"Мы думали, что Сима будет спокойнее. Да, она спокойнее, чем Варя. Варя каждую ночь не спала, и Ксении приходилось трудно с этим справляться. Серафима же спит хорошо, но потом день стоит на ушах. В кого Варя? Наверное, в бабушку Надю, мою маму. Невозможно убедить ни в чем! Она всегда права, даже если не права. А Серафима — пока не могу понять, на кого она похожа. Но Маргарита Владимировна говорит, что Ксения такой не была. Моя мама тоже говорит, что я таким не был. Посмотрим", — сказал Кошевой.

Напомним, дочь Евгения Кошевого выиграла гран-при международного фестиваля с песней Джамалы.